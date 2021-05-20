Финляндия готова принять двустороннюю встречу президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина.
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Как сообщает финское издание YLE, министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто встретился сегодня с госсекретарем США Энтони Блинкеном в ходе проходящего в Рейкьявике саммита Арктического совета.
Хаависто напомнил своему американскому коллеге, что Финляндия готова предоставить площадку для проведения двусторонней встречи лидеров США и России.
"Мы в общих чертах заявили, что можем предложить все услуги, необходимые для развития двусторонних отношений этих держав", - сказал Хаависто.
По словам Хаависто, Финляндия в ходе беседы дала понять, что с ее точки зрения положительным было бы, если бы переговоры состоялись, но неважно, где это произойдет.
Как подчеркнул Хаависто, саммиты проводятся по всему миру, в разных уголках. Прошлая встреча глав России и США прошла в Хельсинки.
"Финляндия готова помочь. Обе стороны об этом знают. Важнее всего, чтобы встреча состоялась", - добавил он.
Возможная встреча Байдена и Путина: что известно
- 13 апреля Путин и Байден провели телефонный разговор. По заявлению пресс-службы Белого дома, Байден выдвинул идею проведения российско-американского саммита «в третьей стране в предстоящие месяцы». Позже американский лидер уточнил, что предложил российскому коллеге встретиться летом в Европе.
- Президент Украины Владимир Зеленский положительно оценил возможность встречи лидеров России и США.
- Байден во время встречи с Путиным намерен обсудить ситуацию с Украиной.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что он оптимистично настроен относительно предложения президента США этим летом провести встречу с президентом РФ в Европе.
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