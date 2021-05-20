Ранее Байден предложил Путину встретиться летом в Европе.

Финляндия готова принять двустороннюю встречу президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина.

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Как сообщает финское издание YLE, министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто встретился сегодня с госсекретарем США Энтони Блинкеном в ходе проходящего в Рейкьявике саммита Арктического совета.

Хаависто напомнил своему американскому коллеге, что Финляндия готова предоставить площадку для проведения двусторонней встречи лидеров США и России.

"Мы в общих чертах заявили, что можем предложить все услуги, необходимые для развития двусторонних отношений этих держав", - сказал Хаависто.

По словам Хаависто, Финляндия в ходе беседы дала понять, что с ее точки зрения положительным было бы, если бы переговоры состоялись, но неважно, где это произойдет.

Как подчеркнул Хаависто, саммиты проводятся по всему миру, в разных уголках. Прошлая встреча глав России и США прошла в Хельсинки.

"Финляндия готова помочь. Обе стороны об этом знают. Важнее всего, чтобы встреча состоялась", - добавил он.

Возможная встреча Байдена и Путина: что известно

13 апреля Путин и Байден провели телефонный разговор. По заявлению пресс-службы Белого дома, Байден выдвинул идею проведения российско-американского саммита «в третьей стране в предстоящие месяцы». Позже американский лидер уточнил, что предложил российскому коллеге встретиться летом в Европе.

Президент Украины Владимир Зеленский положительно оценил возможность встречи лидеров России и США.

Байден во время встречи с Путиным намерен обсудить ситуацию с Украиной.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что он оптимистично настроен относительно предложения президента США этим летом провести встречу с президентом РФ в Европе.

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Автор: Виталий Саенко