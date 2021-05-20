Блинкен добавил, что рекомендовал бы Исландию как место встречи двух президентов.

Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин , вероятно, встретятся в ближайшие недели.

Об этом в интервью исландской телерадиокомпании RUV сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен в преддверии встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

«Вероятно, что наши президенты встретятся в ближайшие недели», - сказал Блинкен, передает «Интерфакс».

Читайте такжеБайден подтвердил намерение встретиться с Путиным этим летомГоссекретарь ответил на вопрос журналиста, стал бы он рекомендовать Исландию как место встречи президентов: «Безусловно, я бы рекомендовал ее в качестве места встречи. Я бы рекомендовал ее всем, и, кстати, именно этим я буду заниматься, когда вернусь домой», - сказал он.

Возможная встреча Байдена и Путина

Джо Байден предложил Владимиру Путину встретиться в одной из европейских стран 15–16 июня. Пока Москва официально не подтвердила проведение встречи.

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Автор: Ирина Погорелая