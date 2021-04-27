В Пекине говорят, что сокращение населения сильно повлияет на вторую крупнейшую экономику мира.

Китай впервые зафиксировал сокращение населения с 1949 года, когда в стране начали фиксировать такие данные. И это произошло несмотря на то, что правительство ослабило жесткую политику по планированию семьи, пытаясь остановить падение рождаемости в наиболее густо населенной стране мира.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на последнюю перепись населения в Китае, которая была завершена еще в декабре, но до сих пор оставалась не обнародованной. По новым данным, в стране живет менее 1,4 миллиарда человек. Об этом изданию сообщили информированные с результатами исследования источники. Хотя в 2019 году население Китая было больше, чем 1,4 миллиарда.

Читайте такжеWashington Post: США обращаются с Китаем, как с СССР во времена Рейгана и ТрумэнаВпрочем, демографические цифры считаются слишком чувствительными. Поэтому их могут не опубликовать до тех пор, пока различные правительственные ведомства не придут к согласию относительно данных и их последствий.

"Результаты переписи населения будут иметь очень большое влияние на то, как китайский народ видит свою страну, а также как различные правительственные ведомства работают. С ними нужно обращаться очень осторожно", - сказал научный сотрудник пекинского "Центра Китая и глобализации" Хуань Веньчжен.

Пекин собирался опубликовать данные в апреле. Но пресс-секретарь Национального бюро статистики Лю Айхуа сказала 16 апреля, что задержка связана с необходимостью завершить подготовительную работу перед официальным объявлением. В китайских социальных сетях широко критикуют отсрочку публикации демографических цифр.

Аналитики говорят: сокращение населения Китая будет означать, что оно достигло своего пика значительно раньше, чем предполагали чиновники. И очень скоро Индия может отобрать китайское первенство. Ее население оценивается в 1,38 миллиарда граждан. Это может нанести большой вред второй крупнейшей экономике в мире, повлияв на все: от потребления до ухода за пожилыми людьми.

"Масштабы и темпы китайского демографического кризиса быстрее и больше, чем мы представляли. Это может иметь катастрофическое влияние на страну", - сказал Хуань.

Читайте такжеForeign Policy: Европа обречена состариться, но последствий она может и не почувствоватьУровень рождаемости в Китае ухудшалось после того, как Пекин в 2015 году ослабил многолетнюю политику планирования семьи. Всем парам разрешили иметь двух детей вместо одного. Официальные данные свидетельствуют, что количество новорожденных в Китае выросло в 2016-м, но затем сокращалось в течение следующих трех лет. Чиновники винят в этом сокращение числа молодых женщин, а также рост стоимости ухода за детьми.

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Перевод: Лесь Дымань