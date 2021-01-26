Пресс-секретарь Путина Песков назвал очевидным, что «владельцами являются предприниматели».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отрицает, что дворец в Геленджике, который фигурирует в фильме Навального, принадлежит Владимиру Путину.

Читайте такжеПутин впервые объяснился за "аквадискотеку" и "склад грязи"По его словам, владельцами дворца являются предприниматели, но Кремль не намерен разглашать их имена. А вопросы журналистов об охране объекта силами ФСО и ФСБ РФ Песков переадресовал силовикам.

Песков назвал очевидным, что «владельцами являются предприниматели». «Действительно, это большой объект, он хорошо известен в Геленджике и один или несколько, прямо или опосредованно владеют этим объектом. Но согласитесь, что, наверное, Кремль не имеет никакого права разглашать имена этих владельцев, и мы не собираемся этого делать: это просто было бы некорректно»,— отметил он.

Как сообщает kommersant, на вопрос об охране территории дворца ФСО и бесполетной зоне над ней. Песков ответил: «К нам действительно было много обращений от журналистов. И конкретных обращений. Мы этих журналистов переадресовали в ФСО. Говорят: "Почему охраняется ФСО?" Вот мы переадресовали в ФСО. И "почему там нельзя летать, почему бесполетная зона". Мы переадресовали в ФСБ. Поэтому давайте все-таки обращайтесь туда. Это именно те ведомства, которые и должны ответить на эти вопросы, потому что это вопросы, которые в их компетенции».

Фильм Навального о дворце Путина

«Фонд борьбы с коррупцией» Алексея Навального на следующий день после его задержания (18 января) выпустил документальный фильм об огромном дворце Владимира Путина под Геленджиком. Площадь сооружения - более 17 тысяч квадратных метров. В имении - собственные порт, церковь и даже пограничный пункт, а над ним - беспилотная зона. Под новое расследование об этом дворце ФБК запустил отдельный сайт.

На следующий день, 20 января, в Кремле отреагировали на выход фильма-расследования. Там назвали расследование Навального по усадьбе Путина "лохотроном".

А уже 21 января фильм Навального о дворце Путина ворвался в тренды YouTube.

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Автор: УНИАН