Назначенный при Трампе спецпрокурор проверил законность расследования против своего экс-шефа.

ФБР не имело права расследовать вероятные связи экс-президента Дональда Трампа с Россией. К такому выводу пришел спецпрокурор США Джон Дарем, проверявший законность расследования, пишет DW.

Спецпрокурор Дарем, назначенный на свою должность как раз во время президентства Трампа, опубликовал выводы своей проверки, в которых заявил об отсутствии у ФБР достаточных оснований для расследования против Трампа.

Так, спецпрокурор упрекнул ФБР за подозрительные "скорость и манера" расследования, основанием для которого, по его словам, стала "неподтвержденная разведывательная информация". Спецпрокурор также отметил, что у некоторых сотрудников ФБР были "сильные враждебные чувства по отношению к Трампу", а само расследование в целом имело "значительное отклонение от манеры" расследования аналогичных дел в прошлом.

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Сам Дональд Трамп выразил удовлетворение от выводов, к которым пришел спецпрокурор. Экс-президент считает, что "американскую общественность обманули", когда минюст США и ФБР начали проверять его связи с Москвой.

Связи Трампа с Россией – что известно

Осенью 2016 года авторитетная газета Financial Times рассказала о большом количестве связей Трампа в России. Первые свидетельства сотрудничества Трампа с Россией относятся еще к советским временам, когда в 1986 году Трамп впервые прилетел в Москву

В 2017 году стало известно, что ФБР ведет расследование возможных связей тогда уже президента Трампа с Россией. Вскоре после этого Трамп отстранил от работы главу ФБР. В 2019 году ведомство все же опубликовало результаты расследования, в которых подтверждались попытки РФ повлиять на американские выборы.

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