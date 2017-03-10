ФБР ведет расследование связей Трампа с "Альфа-банком" - CNN

Следствие считает эти связи «странными» и не игнорирует их, рассказали близкие к следствию источники CNN.

Расследованием занялось то же контрразведывательное отделение ФБР, которое изучает предполагаемое вмешательство России в выборы президента США.

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По словам источников, следователи продолжают считать связь между серверами «странной» и не игнорируют ее. По информации CNN, ордер в рамках Акта о негласном наблюдении в целях внешней разведки на сервера не выписывался.

Телеканал пояснил, что сервер, принадлежащий "Альфа-банку", летом 2016 года пытался установить соединение с сервером Trump Organization. В ФБР пока не выяснили, отправлялось ли что-то с компьютера организации Трампа.

«Пока никто не представил доказательств того, что между серверами действительно было взаимодействие», – отметил CNN.