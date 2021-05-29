Причиной стали притеснения журналистов в Беларуси.

Европейский союз радиовещания и телевидения 28 мая решил приостановить членство Беларуси в организации из-за притеснений журналистов.

Об этом сообщила пресс-служба EBU.

Там отметили, что у Белтелерадикомпании (БТРК) есть две недели на ответ до того, как решение вступит в силу.

В заявлении союза говорится о поддержке журналистов БТРК, которые выступили против вмешательства правительства в их деятельность, сообщив, что следят за нарушением прав журналистов Белтелерадикомпании. Они призвали власти защищать свободу слова.

Союз подчеркнул, что особое беспокойство вызвали трансляции интервью, "явно полученных под принуждением". Очевидно, что речь идет о видеозаписях с "признаниями" в преступлениях задержанного сооснователя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги.

Задержание Протасевича в Минске

Романа Протасевича задержали вместе с девушкой во время экстренной посадки самолета Ryanair в аэропорту "Минск". Уже вскоре КГБ слил в сеть ролик с допросом журналиста со странными пятнами на лице.

Парень ранее был главным редактором крупнейшего оппозиционного Telegram-канала NEXTA, что освещает политические события в Беларуси, а по специальности – журналист.

В ноябре 2020 года Протасевича вместе с другим основателем NEXTA Степаном Путило объявили в розыск, перед этим против них в Беларуси возбудили дело об организации массовых беспорядков.

На днях российские СМИ распространили информацию о непосредственном участии Протасевича в войне на Донбассе со стороны Украины в батальоне "Азов". В ответ окружение парня обвинения белорусских силовиков и пропагандистов отвергло. В свою очередь, лидер Нацкорпуса Андрей Билецкий уточнил, что белорус исполнял на фронте исключительно журналистские обязанности.

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Автор: Олег Давыгора