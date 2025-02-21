Европейские лидеры спешат разработать новые планы обороны.

Франция и Эстония проведут встречу министров обороны Европы в понедельник, чтобы обсудить, как усилить поддержку Украины. Об этом сообщают источники издания Bloomberg.

В видеоконференции примут участие около дюжины коллег из таких стран, как Великобритания, Германия, Италия и Польша, а также представители Европейского союза и НАТО.

"Европейские лидеры спешат разработать новые планы обороны, учитывая перспективу прекращения США своей обширной военной и финансовой поддержки Украины. Вашингтон также начал переговоры о мире - перспектива, которая повлияет на архитектуру безопасности на континенте на долгие годы вперед - без участия Европы или Киева", - сказано в статье.

Видео дня

Отмечается, что встреча министров обороны совпадет с поездкой в ​​Киев - через три года после вторжения России на Украину - нескольких европейских лидеров, среди которых будет председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Министры иностранных дел ЕС также встретятся в Брюсселе в понедельник.

Важно, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер на следующей неделе отправятся в США, чтобы встретиться с американским лидером Дональдом Трампом.

Война в Украине - позиция партнеров

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с заявлением о поддержке Украины и безопасности в Европе. Он заявил, что Франция и ее партнеры поддерживают Украину и будут нести всю ответственность за обеспечение мира и безопасности в Европе.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил поддержку Украине на фоне последних заявлений президента США Дональда Трампа. Он выступил в защиту "порядка, основанного на правилах", который, по его словам, сохранял мир в безопасности в течение почти целого века.

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