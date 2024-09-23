Разрешение Украине на удары западным оружием по РФ или уголовное преследование западных пособников России были бы одним из способов нанести ответный удар.

Россия годами ведет против западных стран "гибридную войну", цель которой состоит в том, чтобы подорвать волю и посеять раздор, без риска и затрат на полномасштабную военную агрессию. С этой целью используются поджоги, убийства, кибератаки, нелегальная миграция, политические интриги, саботаж и многое другое.

Как пишет в колонке для The Times старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики (CEPA) Эдвард Лукас, неспособность европы защититься от российских провокаций ослабляют ее сдерживающую силу и открывают путь для будущих, более серьезных атак РФ.

"Сдерживание основано на факторе "ой" ("ouch"). Противник должен бояться нашего ответа, либо по опыту, либо потому, что мы достоверно сообщили, что мы будем делать в случае нападения. Имеем ли мы дело с Россией, Китаем или Ираном, этот фактор отсутствует. Что бы мы делали, если бы, скажем, российские кибератаки взломали базы данных NHS? Или если бы беспилотники закрыли Хитроу? Это привело бы к колоссальным сбоям и экономическому ущербу", - отмечает эксперт.

Он подчеркивает, что выпуск очередного гневного пресс-релиза и высылка нескольких оставшихся российских дипломатов не вызовут в Москве никакого реакции.

Как отмечает эксперт, Россия "испытывает Запад на прочность" с 1990-х годов; то же самое делает и Китай. При этом ответ западных стран заключается в введении санкций, увеличении военного присутствия в странах-союзниках и выпуске все более резких заявлений. Однако эти действия не предотвратили дальнейших атак РФ, и они продолжаются.

"Мы застряли в своей зоне комфорта. Мы помогаем Украине, но недостаточно деньгами или оружием, чтобы обеспечить победу. Мы не хотим разбираться с нашими собственными банкирами, юристами и бухгалтерами, которые отмывают российские деньги. Алфавитный суп из подразделений, управлений и целевых групп в министерствах, агентствах и Кабинете министров восхищается проблемой элегантно и тайно, но не решает ее", - пишет Лукас.

Повышение возможностей Украины, чтобы она могла поражать цели в России, было бы одним из способов нанести ответный удар. Так же как и гражданская ответственность или уголовное преследование западных пособников России, добавляет эксперт.

Россия ищет способы давления на Запад

Как писало WP, в Кремле осознают, что их тактика запугивания Запада ядерным оружием теряет свою эффективность. Теперь Владимир Путин должен придумать новые инструменты для того, чтобы защитить свои "красные линии".

Так, эксперты прогнозируют, что на удары по территории РФ Москва может ответить диверсионными операциями против военных целей или другой инфраструктуры Запада там, где участие России будет трудно доказать. Например, Россия может начать тесное сотрудничество с йеменскими хуситами.

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