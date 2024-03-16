Многие страны ЕС с наибольшим дефицитом имеют высокий уровень долга и бюджетного дефицита.

Европейским членам НАТО необходимо изыскивать дополнительные 56 миллиардов евро в год, чтобы достичь целевого показателя оборонных расходов альянса, но за последнее десятилетие дефицит сократился вдвое, согласно исследованию немецкого института Ifo для издания Financial Times.

Исследование показало, что многие страны ЕС, в которых больше всего не хватает цели НАТО по оборонным расходам на уровне 2 процентов валового внутреннего продукта, включая Италию, Испанию и Бельгию, также имеют один из самых высоких уровней долга и бюджетного дефицита в Европе.

Стремление 32 членов возглавляемого США альянса увеличить расходы на оборону в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину усиливает бюджетное давление в Европе в период низких темпов роста и когда многие страны ужесточают свои бюджетные планы. Экономисты говорят, что из-за этого отстающим странам будет сложнее преодолеть разрыв.

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По данным Ifo, самый большой дефицит в стоимостном выражении наблюдался в Германии, которая в прошлом году потратила на 14 миллиардов евро меньше, чем необходимо для достижения эталонного показателя. Но за последнее десятилетие Берлин сократил этот разрыв вдвое, с поправкой на инфляцию, и планирует полностью закрыть его в этом году.

Следующими по величине дефицитами в Европе стали 11 млрд евро в Испании, 10,8 млрд евро в Италии и 4,6 млрд евро в Бельгии. В прошлом году эта тройка вошла в число шести стран ЕС с долгом, превышающим 100 процентов их ВВП. Италия также имела один из самых высоких бюджетных дефицитов в блоке - 7,2%, а процентные расходы в этом году превысят 9% государственных доходов.

"Страны с высоким уровнем долга и высокими процентными ставками не имеют больших возможностей для увеличения долга, поэтому единственный реальный способ сделать это - сократить расходы в других областях", - сказал Марсель Шлеппер, экономист Ifo. "Это непросто, как мы видели, когда Германия попыталась сократить субсидии на сельскохозяйственное дизельное топливо, и фермеры вышли на протест".

Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер на этой неделе признал, что в усилиях ЕС по достижению всеми членами НАТО 2-процентного порога произошло "улучшение". Вашингтон давно хотел, чтобы Европа тратила больше средств на собственную оборону.

В прошлом году две трети общих оборонных расходов НАТО в размере 1,2 триллиона евро пришлось на долю США, что более чем вдвое превышает сумму в 361 миллиард евро, потраченную членами ЕС, Великобританией и Норвегией вместе взятыми.

Новые бюджетные правила ЕС, вступающие в силу со следующего года, призваны привести к еще большим сокращениям бюджета, поскольку страны стремятся соблюдать 3-процентный лимит годового дефицита и 60-процентный порог отношения долга к ВВП. Ожидается, что более 10 стран блока превысят годовой лимит дефицита, что, вероятно, приведет к санкциям со стороны Европейской комиссии.

Но в ходе переговоров, завершившихся в прошлом году, Польша, страны Балтии и Италия успешно провели кампанию за более благоприятное отношение к расходам на оборону в соответствии с новыми правилами. Поэтому комиссия будет рассматривать военные расходы как смягчающий фактор при оценке того, следует ли принимать меры против стран, нарушающих годовой лимит дефицита.

В таких случаях, как Польша, которая в 2024 году собирается тратить более 4 процентов своего производства на оборону - самый высокий уровень среди членов НАТО - и тем самым нарушит бюджетные ограничения ЕС, это, вероятно, приведет к более мягкой оценке ее расходов. бюджет.

Страны еврозоны находятся на пути к удвоению своих расходов на оборону со 150 миллиардов евро в 2021 году до 320 миллиардов евро в 2026 году, согласно данным Pantheon Macro Economics, которые подсчитали, что это ускорит вялый экономический рост на 0,2-0,3 процента. На этой неделе Норвегия стала последним европейским членом НАТО, заявившим, что достигнет целевого показателя альянса в 2 процента в 2024 году, на год раньше запланированного срока.

Опросы НАТО выявили низкую общественную поддержку увеличения расходов на оборону в некоторых странах с наибольшим дефицитом. Только 28 процентов итальянцев считают, что их стране следует увеличить военные расходы, а 62 процента хотят, чтобы она тратила столько же или меньше.

Несмотря на то, что здесь находится штаб-квартира НАТО, оборонные расходы Бельгии в прошлом году составили всего 1,21 процента ВВП, что является одним из самых низких показателей в альянсе, согласно новым данным, опубликованным в четверг. В Испании этот показатель был ненамного выше – 1,24 процента, а в Италии – 1,47 процента.

Исключая семь европейских стран, которые заявили, что стремятся достичь целевого показателя НАТО в 2 процента в этом году, включая нового члена НАТО Швецию, Ifo обнаружила, что европейский дефицит по-прежнему составит 35 миллиардов евро.

Новости НАТО - детали

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что укрепление обороны его страны вблизи границ с Россией является одним из основных приоритетов Швеции, которые необходимо обсудить с НАТО после присоединения к военному альянсу на прошлой неделе.

Швеция предоставляет альянсу доступ к Готланду, острову в Балтийском море, расположенному недалеко от границы российского эксклава Калининграда.

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