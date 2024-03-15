Остров Готланд служит стратегическим центром контроля над Балтийским морем, которое также граничит со вторым по величине городом России, Санкт-Петербургом.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что укрепление обороны его страны вблизи границ с Россией является одним из основных приоритетов Швеции, которые необходимо обсудить с НАТО после присоединения к военному альянсу на прошлой неделе.

Как пишет Newsweek, Швеция предоставляет альянсу доступ к Готланду, острову в Балтийском море, расположенному недалеко от границы российского эксклава Калининграда. По словам Кристерссона, обеспечение безопасности Готланда является "одним из очевидных вопросов, которые следует обсудить с нашими новыми союзниками по НАТО", добавив, что военное присутствие Швеции на острове относительно "невелико".

"Есть немало вопросов относительно того, как использовать наши ресурсы и на чем сосредоточить больше всего усилий", - добавил Кристерссон. "И, очевидно, все, что связано с Балтийским морем, является таким очевидным кандидатом. Это касается как присутствия на Готланде, так и наблюдения и возможностей подводных лодок".

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Готланд расположен примерно в 186 милях от границы с Калининградом, где находится российский Балтийский флот. Остров служит стратегическим центром контроля над Балтийским морем, которое также граничит со вторым по величине городом России, Санкт-Петербургом.

"Вступление Готланда и Швеции в НАТО меняет все расчеты", - заявил министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш на прошлой неделе. "Это означает, что стратегический контроль над Балтийским морем вернется к НАТО. Это вопрос, который Россия очень хорошо понимает".

Рост напряженности между РФ и НАТО

В последние месяцы НАТО предпринимает шаги по усилению мер безопасности вдоль своих восточных границ, уделяя особое внимание укреплению обороны в странах Балтии. Несколько европейских стран выразили обеспокоенность тем, что Россия может попытаться напасть на страны Балтии – Литву, Латвию и Эстонию – в течение следующего десятилетия. Москва отрицает какие-либо намерения спровоцировать еще больший конфликт с западным блоком.

После того, как Соединенные Штаты провели учения со шведскими военными на Готланде в 2022 году, шведский полковник Магнус Фриквалл, командир полка Готланд, заявил, что защита острова имеет явное значение в свете конфликта в Украине.

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