Ян Филипп Бургард заявил, что об этом уже сейчас нужно думать из-за действий США.

Новая позиция США по отношению к Европе ещё никогда не выражалась так откровенно, как в скандальном чате Signal, опубликованном The Atlantic, - считает главный редактор газеты Die Welt Ян Филипп Бургард. По его словам, для тех в Европе, кто всё ещё надеется на США как на защитную силу, эти сообщения должны прозвучать как "тревожный звонок".

"Звучит ли это как позиция глобальной сверхдержавы, готовой отправить американские войска — или применить ядерное оружие — в случае атаки России на союзника по НАТО?", - пишет он в материале Politico.

По мере того как в Европе растут сомнения в том, что США по-прежнему чувствуют себя связанными обязательствами по статье 5 устава НАТО, ведущие эксперты в области безопасности всё громче предупреждают: США могут больше не быть готовы прийти на помощь Европе. Бургард подчеркивает, что если Вашингтон действительно откажется от своей роли мирового "полицейского", Европе будет сложно противостоять армии кремлевского диктатора Владимира Путина — по крайней мере, в ближайшей перспективе.

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Многие европейские страны, особенно Германия, за последние десятилетия пренебрегали собственными вооружёнными силами. Пока Россия перевела экономику на военные рельсы, Европа только начала пробуждаться от иллюзий мирного мира, отмечает он. При этом, по словам экспертов, на производство в Германии достаточного количества обычного вооружения для отпора России уйдёт не менее четырёх лет.

"Именно поэтому, чтобы сдерживать Россию, Германии и Европе необходим свой ядерный щит", - подчеркивает Бургард. Он отмечает, что ядерное оружие вполне может и должно стать частью оборонной стратегии Германии — ради экономии времени и средств. Главред Die Welt также считает, что эффективность ядерного сдерживания была доказана еще во времена Холодной войны. Десятилетиями США и СССР не использовали ядерное оружие, потому что знали: тот, кто ударит первым — погибнет вторым.

В материале говорится, что сегодня такое сдерживание эффективно работает и для Израиля, где оно известно как "опция Самсона" — военная доктрина, названная в честь библейского героя Самсона, который разрушил храм и погиб вместе с врагами. Если Израиль столкнётся с угрозой существованию, он готов применить ядерное оружие и спровоцировать глобальную катастрофу. Хотя официально Израиль не подтверждал наличие ядерного арсенала, такая стратегия, по-видимому, работает — в том числе в отношении Ирана.

Для Германии создание собственного ядерного оружия под национальным контролем — малореалистичный вариант, пишет Бургард в материале. Страна дважды юридически отказывалась от ядерного вооружения: в 1975 году — по Договору о нераспространении ядерного оружия, и в 1990 — по Соглашению "Два плюс четыре", позволившему объединение Германии.

Однако уже идут обсуждения возможного участия Германии в ядерном арсенале Франции через механизмы совместного контроля.

Тем не менее, полагаться исключительно на Францию рискованно — особенно если президентом станет Марин Ле Пен, известная симпатиями к России, или кто-то другой из её партии. Куда более разумным выглядит широкое европейское решение с участием ядерных сил Великобритании — и, возможно, Польши как страны "передовой линии".

Кроме того, остаются сложные вопросы, например, кто будет обладать правом принятия решений о применении ядерного оружия.

Председатель Совета Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер недавно и вовсе выдвинул нестандартную, но интересную идею — разместить французское ядерное оружие временно или на постоянной основе в Германии или Польше. По примеру нынешней системы ядерного партнёрства между Германией и США, это оружие могло бы запускаться партнёрскими странами с помощью соответствующей авиации.

Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц проявил мужество и стратегическое мышление, выразив готовность к подобным обсуждениям после встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

"Если Мерцу удастся убедить своих будущих коалиционных партнёров — а также союзников в Париже, Лондоне и Варшаве — в необходимости создания общей европейской ядерной системы, он сможет сформировать новый Европейский оборонный союз — независимый от США.

Другие новости о ядерном оружии Европы

Ранее УНИАН сообщал, хватит ли арсенала Франции и Британии для защиты Европы. Из восьми объявленных ядерных держав мира Франция и Великобритания являются единственными в Европе, обладающими собственным арсеналом, который не зависит от США. В свою очередь, Германия, Италия, Нидерланды, Бельгия и Турция размещают американское ядерное оружие на базах в пределах своих границ.

Кроме того, большая часть мирового ядерного арсенала принадлежит США и России, у Франции имеется около 290 ядерных боеголовок, а у Великобритании — 225 ракет Trident, разработанных в США. Не обладая арсеналом, сравнимым с российским, Франция способна лишь угрожать "стратегическим возмездием", а вот американский ядерный арсенал, помимо огромной мощи, обладает ещё одним ключевым преимуществом.

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