"Я встал на колени и поднял руки": белорус, которого считали погибшим во время протестов, оказался живым

По его словам, после оказания первой помощи его отвезли в больницу и после осмотра отпустили домой.

Евгений Заичкин, сильно пострадавший во время столкновений с белорусскими силовиками, оказалася живым. Ранее некоторые СМИ сообщили о его гибели.

Журналистам телеканала «Белсат» удалось пообщаться с Евгением. Он рассказал, как попал в автозак, кто его избил и что происходит с ним сейчас.

«Меня задержали, разбили губу, было сотрясение, мне стало плохо, вызвали скорую и в момент, когда меня переносили из автозака в скорую, все, наверное, и произошло. Те, кто снимал, наверное, не знали, как все было и дописывали», – озвучил мужчина версию того, как родилась версия о его гибели в сети.

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По его словам, после оказания первой помощи его отвезли в больницу и после осмотра отпустили домой.

«Я был в больнице. Был сотрудник милиции, мы с ним поговорили, я рассказал ему произошедшее, подписал протокол. Пришел доктор, я попросился у него домой, он посмотрел на обследования, которые мне делали и сказал, что переломов нет и в принципе, если я хочу, то могу идти», – рассказал Заичкин.

Парень также поделился, как на него напали силовики. По его словам, с братом и его девушкой они шли в сторону стелы. Приехал автобус ОМОНа и человек 5-6 стали задерживать людей и применять силу.

Он отметил, что не оказывал сопротивление.

«Когда я понял, что они бегут за мной, я встал на колени, поднял руки. Я вижу замах и дубинкой ударили. Первый удар был в лицо, потекла кровь, и потом наносили удары по телу», – сообщил Заичкин.

Он добавил, что его брата задержали и что с ним он сейчас не знает.

Ранее соцсети облетела фото окровавленного мужчины. Сообщалось, что его отправили в реанимацию. Некоторые СМИ утром в понедельник заявили о его гибели.

Протесты в Беларуси: что происходит

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы.

В ЦИК обнародовали предварительные результаты выборов. Так, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Светлану Тихановскую - 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, за Сергея Черечня - 1,13%, за Андрея Дмитриева - 1,04%, против всех - 6,02%.

9 августа вечером тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями.

По данным правозащитников, задержаны около 300 человек, в больницах находятся десятки раненых, один человек погиб в результате наезда спецавтомобиля.

В МВД Беларуси информацию о гибели человека опровергают.

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