Он заявил, что пособия создают препятствия для людей, которые могли бы вернуться в Украину, чтобы защищать её.

Глава МИД Польши Сикорский призвал отменить выплаты украинским беженцам. По его мнению, пособия создают препятствия для людей, могущих вернуться в Украину, чтобы защищать её.

Он сказал в интервью Le Monde, что Европа снижает мобилизационный потенциал Украины, выплачивая пособия украинским беженцам.

"Киеву нужны в первую очередь техника и войска. Очевидно, что задержка Конгресса США с принятием пакета помощи была прискорбной, но и задержка украинцев с принятием закона о мобилизации тоже. А мы снижаем ее мобилизационный потенциал, выплачивая пособия украинским беженцам, - заявил он.

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Сикорский отметил, что Польше не выплачивают социальные пособия украинским беженцам.

"Если они находятся под защитой ЕС как беженцы, они получают 200 евро в месяц на каждого ребенка, зачисленного в польскую систему. В Западной Европе они получают другие пособия. Это является финансовым стимулом для молодых мужчин и женщин, которые могли бы вернуться домой, чтобы защищать свою страну. Мы не должны субсидировать неповиновение", - добавил он.

Украинские беженцы в Европе

Ранее сообщалось, что в Германии больше 200 тысяч украинцев потеряли статус временной защиты, начиная с июля 2024 года. Количество украинцев в Германии сократилось с 1,37 млн до 1,11 млн человек со статусом временной защиты. Дело в том, что статус некоторых лиц в реестрах перестал быть действительным, поскольку граждане либо получили другой статус защиты, либо окончательно покинули страну.

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