28 февраля в непризнанной республике планируют впервые за 18 лет провести съезд депутатов всех уровней.

Президент Владимир Зеленский не уверен в том, что депутаты непризнанного Приднестровья на своем съезде планируют обращаться к российскому диктатору Владимиру Путину с просьбой войти в состав Российской Федерации. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время пресс-конференции.

"Я не уверен, что на следующей неделе приднестровцы, или кто там собирается, на это пойдут. Я не уверен в этом, скажу вам откровенно. Из той информации, которая есть у меня", - сказал Зеленский.

Он также ответил на вопрос журналиста относительно того, как Украина отреагирует на возможное присоединение Приднестровья к РФ и готово ли наше государство привлечь военную помощь, чтобы помочь Молдове.

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"У нас война идет, это первое. Мы воюем с РФ, это второе. Молдова к нам с любыми подобными запросами не обращалась, это третье", - отметил Зеленский.

Ситуация в Приднестровье - последние новости

28 февраля в Приднестровье собирают первый за 18 лет съезд депутатов всех уровней. А уже 29 февраля российский диктатор Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию РФ.

Лидер непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский инициировал созыв съезда в Тирасполе депутатов всех уровней в связи с "давлением со стороны Республики Молдова, нарушающим права и ухудшающим социально-экономическое положение приднестровцев".

Заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин заявил, что возможность официального "присоединения" Приднестровья к РФ вполне реальна.

"По логике РФ постоянная эскалация - это лучший способ держать свое стадо в тонусе и готовить большую войну против НАТО", - написал украинский военный в своем Telegram-канале.

При этом он указал, что в Приднестровье давно стоят российские войска - они и так де-факто являются частью РФ.

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