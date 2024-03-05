Ранее западные СМИ опубликовали заявление одного из чиновников, обвинившего каллас в том, что она "ест россиян на завтрак".

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас, которая является одной из самых резких критиков в ЕС российского лидера Владимира Путина остроумно ответила на сообщения в СМИ о том, что она "ест русских на завтрак".

Ранее издание POLITICO привело в своей статье высказывание чиновника ЕС, который сообщил что Каллас, возможно, не лучший выбор для того, чтобы стать следующим высшим дипломатом ЕС, потому что "действительно ли мы поставим на эту должность кого-то, кто любит есть русских на завтрак?".

В ответ на это Каллас выложила пост в соцсети Х, остроумно опровергнув обвинения о том, что она начинает свой день, "завтракая россиянами".

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"Мой завтрак, дорогие читатели @POLITICOEurope", — написала Каллас, прикрепляя фотографию своего завтрака. На фото миска мюсли с йогуртом и черникой.

"Неясно, регулярно ли Каллас ест мюсли или действительно иногда ест русских. На фотографии Каллас за завтраком был изображен напиток, хотя, к сожалению, POLITICO не смог подтвердить, есть ли в ее кружке горячий лимон и мед, зеленый чай… или слезы российского империализма", - комментирует POLITICO.

Отношение Каллас к России

Каллас уже давно призывает других лидеров ЕС не колебаться в своей поддержке Киева. В частности, она заявила, что страны Запада должны рассматривать все возможности оказания помощи Украине, включая отправку войск. По ее мнению, готовность к такому шагу была бы сигналом для президента РФ Владимира Путина.

Ранее в РФ бъявили в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас и ряд других балтийских политиков.

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