Еврокомиссия подготовила еще 500 тыс. евро и поддерживает сейчас контакты с международными гуманитарными организациями.

Евросоюз выделил 700 тыс. евро на оказание гуманитарной помощи мигрантам на польско-белорусской границе.

200 тыс. евро получат Красный Крест и Красный полумесяц, которые смогут передать средства белорусскому Красному Кресту. Средства должны потратить на закупку продуктов питания, одеял, гигиенических средств и лекарств.

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"Кроме того, Еврокомиссия подготовила еще 500 тыс. евро и поддерживает сейчас контакты с международными гуманитарными организациями в поиске путей применения этих средств", - говорится в заявлении Еврокомиссии, передает ТСН.

Еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич заверил, что ЕС будет поддерживать своих партнеров по оказанию гуманитарной помощи, чтобы облегчить положение людей на границе.

"Я призываю к постоянному доступу гуманитарных организаций с обеих сторон, чтобы добраться до этой большой группы беженцев и мигрантов и оказать им срочную помощь", — подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, Беларусь спровоцировала миграционный кризис на границах с Литвой, Латвией и Польшей. Мигранты из Ирака, Сирии и стран Африки массово прибывают в Минск, а пограничная служба Беларуси помогает им попасть в страны Евросоюза. Разрешение на проход беженцев стало ответом режима Лукашенко на западные санкции.

Автор: Ирина Погорелая