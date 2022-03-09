ЕС введет санкции против еще 160 россиян/фото REUTERS
Европейский союз усиливает санкции в отношении Российской Федерации из-за нападения на Украину. Ограничения коснутся еще 160 олигархов и членов Совета Федерации РФ.
Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter.
"Мы еще больше усиливаем сеть санкций в ответ на военную агрессию России против Украины", - говорится в сообщении.
По ее словам, ограничения коснутся:
- 160 человек, среди которых олигархи и члены Совета Федерации РФ;
- банковского сектора Беларуси;
- экспорта морской навигационной техники в РФ;
- криптоактивов.
Как ранее сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо ужесточение санкций против России.