Под санкции попали еще 160 граждан РФ, в том числе олигархи и члены Совета Федерации.

Европейский союз усиливает санкции в отношении Российской Федерации из-за нападения на Украину. Ограничения коснутся еще 160 олигархов и членов Совета Федерации РФ.

Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter.

"Мы еще больше усиливаем сеть санкций в ответ на военную агрессию России против Украины", - говорится в сообщении.

По ее словам, ограничения коснутся:

160 человек, среди которых олигархи и члены Совета Федерации РФ;

банковского сектора Беларуси;

экспорта морской навигационной техники в РФ;

криптоактивов.

Как ранее сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо ужесточение санкций против России.

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