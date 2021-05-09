В Еврокомиссии обвиняют AstraZeneca в невыполнении своих обязательств по поставкам вакцин.

Евросоюз не будет продлевать контракт на поставку вакцины от коронавируса с фармацевтической компанией AstraZeneca.

Об этом заявил комиссар ЕС по внутренней торговле Тьерри Бретон, сообщает Европейская правда со ссылкой на Le Figaro.

"Мы не обновляли заказы на поставки после июня. Посмотрим, что произойдет", - сказал Бретон в воскресенье.

В Еврокомиссии обвиняют AstraZeneca в невыполнении своих обязательств по поставкам вакцин. Так, в первом квартале компания доставила в ЕС только 30 миллионов доз вместо ожидаемых 120 миллионов.

AstraZeneca также сократила поставки во втором квартале: 70 миллионов вместо 180 миллионов.

Читайте такжеЕврокомиссия судится с компанией AstraZeneca

Еврокомиссия сообщила послам ЕС, что требует доставки не менее 90 миллионов доз в течение этого квартала.

По данным СМИ, с 1 по 22 апреля было доставлено всего 4 миллиона доз вакцины AstraZeneca.

Проблемы с вакциной от коронавируса AstraZeneca

Скандал вокруг вакцины британо-шведской фармацевтической компании возник после смерти нескольких привитых вакциной AstraZeneca. После прививки у них развилась тромбоэмболия.

Использование вакцины приостановили Дания, Норвегия, Исландия, Италия, Австрия, Румыния, Болгария, Таиланд, ЮАР. При этом власти Германии и Франции назвали такие действия необоснованными и призвали продолжить применение препарата.

Позже в Европейском агентстве лекарственных средств сообщили, что риск образования тромбов может возникнуть у одного из 100 тысяч вакцинированных от коронавируса препаратом от AstraZeneca.

Вакцина AstraZeneca

Вакцина AstraZeneca занимает первое место по количеству одобрений со стороны регуляторов. Кроме AstraZeneca в ЕС одобрены вакцины от компаний Moderna, Johnson & Johnson, а также Pfizer и BioNTech.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Александр Топчий