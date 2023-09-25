ЕС обеспокоен активизацией пророссийской пропаганды в соцсетях перед выборами в Словакии.

Чиновники ЕС в частном порядке посоветовали технологическим гигантам Alphabet, TikTok и Meta активизировать усилия по борьбе с пророссийской пропагандой в рамках избирательной кампании в Словакии.

Как сообщает Politico, предстоящие выборы в Словакии 30 сентября знаменуют собой тест-драйв для новых цифровых правил ЕС. В соответствии с Законом блока о цифровых услугах, платформы социальных сетей должны активно удалять незаконный контент и подавлять иностранную пропаганду. Если они этого не сделают, им грозит штраф в размере до 6 процентов от их годового мирового дохода.

"Среди европейских и словацких регуляторов растет обеспокоенность тем, что дезинформация и прокремлевская идеология распространяются среди местных пользователей социальных сетей, включая сторонников Роберта Фицо, скандального бывшего премьер-министра страны. Фицо призвал прекратить военную поддержку Украины, и его партия в настоящее время лидирует по опросам", - пишет издание.

Видео дня

На предстоящих выборах в Словакии, по данным POLITICO, в опросах лидирует популистская партия страны Smer. Если ей удастся получить большинство мест в парламенте, Словакия может сократить свою поддержку Украины.

Согласно недавнему отчету Центрально-Европейской обсерватории цифровых медиа, в словацких соцсетях регулярно появляются прокремлевские тезисы.

Предстоящие выбори в Словакии

Ранее СМИ отмечали, что Словакия отменит военную и политическую поддержку Украины, если новым премьер-министром станет бывший глава правительства - политик-популист Роберт Фицо.

Сейчас он считается главным претендентом на должность после досрочных парламентских выборов, которые ожидаются в Словакии 30 сентября и является лидером партии Smer, которой прогнозируют победу в этой политической кампании.

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