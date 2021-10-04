Украинская и европейская стороны сейчас обсуждают дальнейшее взаимодействие.

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что Украина и Европейский Союз обсуждают начало военно-учебной миссии Евросоюза в Украине.

Об этом сообщил спикер украинского МИД Олег Николенко в комментарии корреспонденту УНИАН.

"Украина и Европейский Союз поддерживают регулярный диалог в контексте Общей политики безопасности и обороны ЕС. Напомню, что в рамках этой политики в декабре 2014 года на территории нашего государства развернулась Консультативная миссия ЕС по реформированию гражданского сектора безопасности Украины (EUAM). Украинская и Европейская стороны сейчас обсуждают различные модальности дальнейшего взаимодействия. Одна из возможных опций – начало военно-учебной миссии Евросоюза в Украине",- подчеркнул Николенко.

По его словам, такая миссия могла бы охватить сферы, сейчас непокрытые Консультативной миссией ЕС (EUAM).

Читайте такжеПрезидент Германии о возможной отмене безвиза для Украины: "Прочитал новость с удивлением""Прежде всего, речь идет об образовательном секторе, повышении профессиональной подготовки украинских военнослужащих. Контакты по этому вопросу продолжаются", - добавил спикер.

Дипломат выразил убеждение, что начало военно-учебной миссии отвечает стратегическим интересам как Украины, так и ЕС.

Как сообщал УНИАН, ранее в немецких СМИ появилась информация, что Европейский Союз рассматривает возможность создания своей миссии по военной подготовке в Украине в связи с продолжающейся напряженностью в отношениях между Киевом и Москвой. На создании независимой миссии особенно настаивают Эстония, Латвия и Литва, а также Польша, Румыния и Словакия.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Виталий Саенко