На создании независимой миссии по военной подготовке особенно настаивают Эстония, Латвия и Литва, а также Польша, Румыния и Словакия, узнали журналисты.

Европейский Союз рассматривает возможность создания своей миссии по военной подготовке в Украине в связи с продолжающейся напряженностью в отношениях между Киевом и Москвой.

Об этом сообщает DW со ссылкой на немецкое издание Welt am Sonntag.

По информации издания, Европейская служба внешних связей в своем внутреннем рабочем документе очертила назначение подобной программы по подготовке офицеров в Украине.

"Такая миссия стала бы выражением солидарности с Украиной, учитывая продолжающуюся военную активность Российской Федерации на границах с Украиной и в незаконно аннексированном Крыму", – цитирует газета выдержку из документа.

Читайте такжеПостпред Украины в ООН считает малореалистичным размещение миротворцев на ДонбассеВ дополнение к потенциальной независимой миссии по военной подготовке, внешнеполитическое ведомство ЕС под руководством Жозепа Борреля также упоминает три другие способы, с помощью которых ЕС мог бы сделать свой вклад в улучшение возможностей украинской армии.

В том числе может быть расширена действующая с 2014 года консультативная миссия по реформированию гражданского сектора безопасности (EUAT), говорится в проекте документа.

В дополнение к потенциальной независимой миссии по военной подготовке, внешнеполитическое ведомство ЕС под руководством Жозепа Борреля также упоминает три другие способы, с помощью которых ЕС мог бы сделать свой вклад в улучшение возможностей украинской армии.

В том числе может быть расширена действующая с 2014 года консультативная миссия по реформированию гражданского сектора безопасности (EUAT), говорится в проекте документа.

Напомним, РФ в 2014 году захватила украинский Крым и ворвалась на часть Донбасса. Из-за агрессивных действий России в отношении Украины Евросоюз ввел против Москвы ряд санкций, а потом продлял ограничительные меры.

Автор: Екатерина Жирий