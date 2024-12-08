Вторым лидером он назвал Путина.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в мире есть только два лидера - он сам и кремлевский правитель Путин.

Как передает Hurriyet, во время вчерашней встречи с молодежью политика спросили, чем он обязан успехам в дипломатических отношениях. В ответ он начал говорить о Путине:

"Сейчас среди мировых лидеров нас двое. Есть только я и Путин. Я говорю это не потому, что я - это я, я говорю это как факт. 22 года - это срок пребывания на посту этого бедняги. У Путина столько же".

Также Эрдоган оценил политическую ситуацию в Германии. По его словам, после Ангелы Меркель политика в стране "закончилась", однако одним из его любимых лидеров является другой бывший канцлер - Герхард Шредер.

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"Шредер не пил пиво за моим столом во время Рамадана. Он также время от времени посещает Турцию. У Шредера другое место в немецкой политике. Я надеюсь, что в Турции будут такие политики, как Шредер", - добавил президент.

Отношения Турции и России

Напомним, что Анкара поддерживает украинскую борьбу за независимость, одновременно сохраняя отношения с Москвой. Ранее министр иностранных дел РФ Лавров критиковал Турцию за предоставление военной помощи ВСУ.

Эрдоган стремится выступить посредником в мирных переговорах между Украиной и Россией. Он неоднократно предлагал провести такую встречу в Турции.

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