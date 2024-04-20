Президент Украины напомнил, что Израиль тоже не страна НАТО, но военные Альянса его защищали.

Сбитие союзниками запущенных по Израилю иранских беспилотников было демонстрацией двойных стандартов.

"В чем главный вопрос двойных стандартов? Политика в целом - это двойные стандарты. И так, к сожалению, оказывается. В вопросе защиты Украины - больше политики, а в вопросе защиты Израиля, как мы увидели, - там была прагматика. Мы всегда выступали за то, чтобы наши партнеры и союзники были партнерами и союзниками, прагматичными, которые бы понимали, что для того, чтобы защитить Украину, нужно все свои возможности влияния на защиту неба использовать", - заявил президент Владимир Зеленский в интервью бразильским журналистам.

Он подчеркнул, что наши партнеры должны использовать не только политические, финансовые, санкционные, но и оборонные возможности.

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"Когда мы говорили с первого дня войны закрыть небо, защитить Украину, нам говорили, мы можем сделать вот так, а иначе мы будем втянуты в войну с РФ, потому что вы не являетесь страной НАТО, а мы являемся странами НАТО. История с Израилем абсолютно прагматична, им нужно было уничтожить все, что летело на головы израильтянам. Молодцы, что уничтожили, и что люди там живы, и слава Богу. Но тем не менее, это есть двойные стандарты. Все забыли в такой момент, что Израиль не является страной НАТО. Я еще раз подчеркиваю, слава Богу что их уничтожили", - заявил он.

По словам Зеленского, во время сбития иранских дронов союзники показали всю свою мощь, "они показали, как это может быть".

"А после этого, можно долго дискутировать, что прежде всего, это было не так, что ракеты Ирана летели над другими странами, где размещены союзнические базы, и поэтому они все сбили еще до Израиля, они защищали это пространство над своими базами. Но все это будет, честно говоря, двойными стандартами. К сожалению, в этот момент разделились ценности. К сожалению, в этот момент это демонстрация разных людей, якобы мы разные люди, якобы у нас разные жизни. И мне кажется, это был худший момент в этой ситуации. Не защита, подчеркиваю. Мы сами требовали такого. Они продемонстрировали, что технологий достаточно сбить сотни ракет и иранских "Шахедов". Эта демонстрация как раз прекрасна. Она должна была бы быть бы демонстрацией для России", - отметил президент.

Ведь, как напомнил Зеленский, неоднократно российские ракеты неоднократно попадали в воздушное пространство Польши.

"И Польши, и Румынии. Извините, но там не было никаких реакций. Это говорит о двойных стандартах, к сожалению", - сказал глава государства.

При этом он подчеркнул, что союзники во многом помогают Украине, "но не во всем".

"И это не я говорю, это они своей защитой, своей демонстрацией это сказали", - добавил он.

Двойные стандарты США

В ночь на 14 апреля Иран выпустил по Израилю более 300 ракет и БПЛА. Это была первая в истории прямая атака Израиля с территории Ирана.

Зеленский выразил разочарование после того, как США и их союзники бросились защищать Израиль от массированного нападения Ирана в выходные, отметив границы поддержки Киева со стороны Запада. "Мы в Украине хорошо знаем ужас подобных атак со стороны России, которая использует те же беспилотники "Шахед" и российские ракеты, ту же тактику массовых ударов", - заявил президент Зеленский.

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