В стране каждый день умирает более 2,5 тысячи человек / фото REUTERS
Вспышку второй волны коронавируса в Индии называют самой страшной в мире.
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Более 350 000 новых случаев в сутки, и каждый день - новый рекорд.
"Индийский штамм" вируса с двойной мутацией оказался намного заразнее предыдущих.
ВОЗ пока не делала официальных выводов.
В стране каждый день умирает более 2,5 тысячи человек, а местные жители часами стоят в очереди к цистерне с кислородом.
Эксперты считают, что реальное количество больных может превышать официальные данные в 30 раз.
В Индии умерших от коронавируса сжигают прямо на улицах, эпидситуация критическая
Борьба с коронавирусом в Индии
- Индия на втором месте по числу тех, кто заразился коронавирусом в мире. В стране подтвердили 16,6 миллиона случаев COVID-19. Из них 189,5 тысяч человек умерли от осложнений заболевания, как свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.
- Коронавирусный взрыв в Индии может быть связан с циркуляцией нового штамма.
- Сейчас в Индии нет жесткого карантина. Там открыты рынки и торговые центры, а также позволяют проводить большие свадьбы. А недавно там провели одно из самых масштабных событий года – фестиваль красок Холи. В празднике приняли участие миллионы индийцев без соблюдения карантинных правил.
- Из-за наплыва больных и низкого старта вакцинации Индия даже заморозила миллионы доз вакцины собственного производства, предназначенных по заказу COVAX для бедных стран.
- В то же время чиновники страны на время празднования фестиваля воздержались от упоминаний о действующем карантине и просто приветствовали людей, желая им счастья и радости.
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