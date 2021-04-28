Местные жители часами стоят в очереди к цистерне с кислородом.

Вспышку второй волны коронавируса в Индии называют самой страшной в мире.

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Более 350 000 новых случаев в сутки, и каждый день - новый рекорд.

"Индийский штамм" вируса с двойной мутацией оказался намного заразнее предыдущих.

ВОЗ пока не делала официальных выводов.

В стране каждый день умирает более 2,5 тысячи человек, а местные жители часами стоят в очереди к цистерне с кислородом.

Эксперты считают, что реальное количество больных может превышать официальные данные в 30 раз.

Борьба с коронавирусом в Индии

Индия на втором месте по числу тех, кто заразился коронавирусом в мире. В стране подтвердили 16,6 миллиона случаев COVID-19. Из них 189,5 тысяч человек умерли от осложнений заболевания, как свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

Коронавирусный взрыв в Индии может быть связан с циркуляцией нового штамма.

Сейчас в Индии нет жесткого карантина. Там открыты рынки и торговые центры, а также позволяют проводить большие свадьбы. А недавно там провели одно из самых масштабных событий года – фестиваль красок Холи. В празднике приняли участие миллионы индийцев без соблюдения карантинных правил.

Из-за наплыва больных и низкого старта вакцинации Индия даже заморозила миллионы доз вакцины собственного производства, предназначенных по заказу COVAX для бедных стран.

В то же время чиновники страны на время празднования фестиваля воздержались от упоминаний о действующем карантине и просто приветствовали людей, желая им счастья и радости.

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Автор: Людмила Жерновская