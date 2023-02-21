Виктор Небоженко считает, что Путин уже остался один на один в борьбе против Запада.

У Путина закончился запас "красных линии" и повышения ставок.

"Он так и не решился объявить большую войну Украине, хотя забыл сказать то, что от него больше всего ожидали - о перспективах, целях и стратегии этой кровавой российско-украинской войны. Но самое главное то, что в речи Путина так и не нашлось места или намека на яркие перспективы совместного сотрудничества Китая и России в противовес коллективном Западу и отдельно - США. Для Украины и США это крайне важно - Китай не решился открыто поддержать агрессию России и противопоставить себя всему Западу", - написал социолог Виктор Небоженко.

Он считает, что Путин уже остался один на один в борьбе против Запада.

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"Вся остальная социально-экономическая часть речи Путина - обыкновенный спам, который все 20 лет был визитной карточкой российского президента. А тот факт, что режиссеры, транслирующие речь Путина, упорно отказывались показывать среди участников заседания живого и счастливого Пригожина - плохой признак для хозяина ЧВК "Вагнер". Хотя идея поссорить во время войны прибитый и запуганный российский народ с российскими олигархами и высшей бюрократией принадлежит Пригожину, но использована была Путиным в его речи", - написал Небоженко.

Эксперт утверждает, что Путин выбрал самую худшую стратегию для будущего России.

"Ни шагу назад в войне с Украиной и всему Западом, но и не шагу вперед, ибо нельзя одновременно двигаться вперед в "светлое будущее" в одиночку от всего мира, условиях жестких санкций и терпеть поражения в российско-украинской войне от коллективного Запада, который уже не остановится пока не добьет режим личной власти Путина. И все сидящие в зале, покорно слушая монотонную, формальную речь Путина, прекрасно понимали все это, но каждый из них тайно надеется, что он спасется после катастрофы режима, а исчезнет один Путин", - добавил он.

Выступление Путина 21 февраля

Накануне полномасштабной годовщины вторжения в Украину, выступил с посланием к Федеральному Собранию. Российские СМИ утверждали, что во время своего выступления глава Кремля якобы "планирует озвучить свою собственную оценку событиям, происходящим на войне в Украине и мире".

На самом деле Путин рассказывал о мнимых успехах отечественной экономики и обвинял во всех грехах Запад.

Также Путин объявил о временной остановке участия в Договоре о стратегическом наступательном вооружении во время своего послания Федеральному собранию. Он отметил, что отношения России и Запада деградировали, и что "все осталось в прошлом".