Карин Кнайсль также раскритиковала поведение Вены по отношению к Москве, сравнив его с "шизофренией".

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, известная тем, что танцевала с Владимиром Путиным на своей свадьбе, переедет в родной город российского президента Санкт-Петербург, чтобы возглавить созданный ею аналитический центр.

"Я стала соучредителем центра "Горки" и руковожу им. Поскольку работы там много и она требует много внимания… Для этой работы я решил переехать в Санкт-Петербург", - сказала Кнайсль, пишет Politico.

Согласно сообщению на его веб-сайте, созданный в марте 2023 года центр призван "подготовить объективный анализ для поиска решений" политических целей России. "Горки" связан с Санкт-Петербургским государственным университетом, где Путин изучал право в 1970-х годах.

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Выступая во вторник на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, Кнайсль также раскритиковал поведение Австрии по отношению к России, сравнив его с "шизофренией".

"Австрийские политики и общественное мнение не устают осуждать Россию", - сказала она, добавив, что на тех, кто все еще имеет деловые связи с Россией, вешают ярлык "зарабатывающих кровавые деньги".

Кнайсль и ее дружба с Путиным

Кнайсль занимала пост министра иностранных дел Австрии с 2017 по 2019 год и был выдвинут на эту должность крайне правой Партией свободы (FPÖ). Ее критиковали за ее тесные связи с российским президентом, который присутствовал на ее свадьбе в 2018 году в австрийских Альпах, а также за то, что она отдыхала в России совсем недавно, в августе, на фоне продолжающейся войны Кремля на Украине.

Ранее сообщалось, что она поселилась в деревне Петрушово Рязанской области и несколько недель жила в арендованном доме.

"Я заплатила еще за месяц, а дальше посмотрим. Я не знаю ничего о моем будущем, ничего", – пожаловалась она российскому изданию.

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