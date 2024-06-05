Вашингтон должен перестать "заниматься микроменеджментом военных усилий в Украине", сказал он.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон считает, что нынешних разрешений для ВСУ на использование оружия США по территории России недостаточно.

Об этом сообщает "Голос Америки". По словам Джонсона, Вашингтон должен перестать "заниматься микроменеджментом военных усилий в Украине". Он планирует поднимать этот вопрос в разговоре с администрацией Байдена.

"Я уже говорил об этом, и буду говорить снова. Мы будем вести разговоры с Белым домом об этом", – сказал спикер в комментарии изданию. Видео дня

Разрешение на удары по России американским оружием

30 мая издание Politico написало, что администрация президента США Джо Байдена тайно дала Украине разрешение на нанесение ударов по территории России с использованием предоставленного Штатами оружия. Сейчас разрешено бить по целям вблизи границ Харьковской области.

Через несколько дней британский военный аналитик Филипс О'Брайен заявил, что разрешение США наносить удары по территории России американским оружием уже влияет на ситуацию на поле боя, в частности разрушает российские планы по наступлению на Харьков.

Кроме того, в начале июня представитель Белого дома Джон Кирби отметил, что Украину не ограничивали в праве сбивать в российском воздушном пространстве боевые самолеты, которые представляют потенциальную угрозу, в частности выпускают по украинским городам управляемые авиабомбы.

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