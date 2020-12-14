Британский писатель, автор шпионских детективов Джон Ле Карре скончался на 90-м году жизни.
Об этом сообщает агентство Curtis Brown.
Ле Карре скончался в субботу, 12 декабря, в Корнуолле после непродолжительной болезни.
«Он, бесспорно, был гигантом английской литературы, определившим облик эпохи холодной войны и бесстрашно говорившим правду в лицо власть предержащих в последующие годы», - отметили в Curtis Brown.
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Ле Карре - литературный псевдоним писателя Дэвида Корнуэла. Его он взял еще во времена работы в спецслужбе. В конце 1950-х Ле Карре два года служил в британской контрразведке, затем перешел в разведку МИ-6, где проработал четыре года, после чего ушел в отставку, полностью посвятив себя написанию книг о разведчиках.
Он выпустил более 20 книг, а «Русский дом» и «Шпион, выйди вон» даже были экранизированы.
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