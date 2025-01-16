Байден вспомнил Украину в прощальной речи

Президент США отметил, что Украина остается свободной. Это заявление прозвучало в контексте достижений администрации Байдена.

Действующий президент США Джо Байден в короткой прощальной речи накануне завершения своего срока упомянул Украину в контексте внешнеполитических достижений и усилий по "укреплению НАТО".

Как сообщает CNN, Байден выступил с прощальной речью в Овальном кабинете Белого дома, готовясь к завершению своего президентского срока на следующей неделе. Президент США отметил, что надеется на сохранение своего наследия и достижений администрации на долгие годы.

"Понадобится время, чтобы почувствовать полное влияние того, что мы сделали вместе. Но семена посеяны, и они будут расти и цвести десятилетиями", - отметил Байден.

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Он также перечислил достижения своего президентства, в частности снижение цен на лекарства для пожилых людей, принятие законов о безопасности оружия и помощь ветеранам в получении медицинской помощи. Среди достижений он похвастался, что "укрепил НАТО".

"Украина остается свободной, и мы опередили нашу конкуренцию с Китаем и многое другое", - отметил Байден.

Смена президента в США

Как известно, 47-й президент Соединенных Штатов Америки должен принять присягу 20 января 2025 года. По данным СМИ, среди приглашенных есть глава Китая Си Цзиньпин.

Но украинского лидера Владимира Зеленского Трамп еще не пригласил на свою инаугурацию. Он говорил, что не против его визита, однако Зеленский уже подчеркнул, что без приглашения не поедет.

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