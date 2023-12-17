На машины уже установили противодроновую защиту в виде железной сетки над башней.

Самоходные минометы Rak из Польши прибыли в Украину. Об этом сообщает военный аналитик издания Bild Юлиан Репке. По его словам, минометы Rak калибра 120 мм установлены на бронированную колесную платформу.

Как известно, еще в марте Варшава пообещала Киеву поставить 24 таких машины. Они могут вести прицельный огонь на расстоянии до 12 км.

По словам Репке, эти машины помогут спасти жизни украинских минометчиков, поскольку они смогут вести огонь, находясь под защитой стальной брони. После выстрела самоходный миномет может быстро покинуть позицию и отступить на безопасное расстояние. На машины, прибывшие в Украину, уже установили противодроновую защиту в виде железной сетки над башней.

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Добавим, что миномет Rak может вести дистанционный огонь как беспилотное оружие, используя команды и данные, передаваемые в электронном виде на компьютер машины.

Военная помощь Польше Украине

В октябре Польша передала Украине первые танки Leopard после ремонта. В компании PGZ также отметили, что постоянно расширяют сотрудничество по поставкам украинской стороне боеприпасов, запасных частей и обслуживания оборудования.

Ранее УНИАН сообщал, что в Польше начал работать Центр по ремонту и техобслуживанию танков Leopard. Центр по ремонту машин заработал в городе Гливице.

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