В Китае автобус с людьми упал в озеро: 21 человек погиб (видео)

Автобус потерял управление и упал в озеро Хуншань.

В китайской провинции Гуйчжоу пассажирский автобус упал в озеро, в результате чего 21 человек погиб, еще 15 получили различные травмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на South China Morning Post.

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Сообщается, что дорожно-транспортное происшествие произошло 7 июля в городе Аньшунь. Предположительно автобус потерял управление, после чего выехал на встречную полосу и съехал в озеро.

Среди пассажиров автобуса были студенты, сдавшие вступительные экзамены в колледж Гоакао. Один из студентов умер, еще четверо были госпитализированы.

При этом правоохранители продолжают устанавливать точное количество пассажиров, которые находились в автобусе на момент ДТП. К спасательной операции были привлечены около 100 спасателей, среди которых 17 дайверов.

#UPDATE The moment before a bus crashed into a reservoir in Anshun, China's Guizhou: video shows the bus suddenly rushed to the opposite lane, hit a guardrail & crashed into the reservoir on Tue. As of now, 36 people have been rescued, 21 of whom have died https://t.co/8Eucf5eTYTpic.twitter.com/uD8MAgsrJe — Global Times (@globaltimesnews) July 7, 2020

Как сообщал УНИАН, ранее в Варшаве в результате падения автобуса с моста погибли минимум два человека, двое десятков пострадали.

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