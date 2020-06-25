В Варшаве автобус с пассажирами упал с моста, есть погибшие и раненые (фото)
В Варшаве в результате падения автобуса с моста погибли минимум два человека, двое десятков пострадали.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на польские СМИ.
Двухсекционный автобус маршрута 186 упал с моста Грота-Ровецкого. В транспортном средстве ехали около 30 человек, сообщают пожарные.
В результате аварии автобус разломился пополам в месте соединения "гармошкой". Его первая часть - вместе с пассажирами - упала с высоты около пяти метров, вторая часть осталась висеть на перилах.
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На место были направлены чрезвычайные службы. Причины аварии пока неизвестны.
Канал TVN24 со ссылкой на информацию мэрии сообщает об одном погибшем. Другие СМИ приводят данные о как минимум мере двух жертвах. Также сообщается о не менее 20 пострадавших. Предварительно речь идет о нескольких людях в тяжелом состоянии.
Издание Wiadomosci.gazeta.pl уточнило, что погиб один человек, еще пятеро - госпитализированы в тяжелом состоянии. Всего пострадало 17 человек.
Как сообщал УНИАН, ранее на севере Чехии перевернулся двухэтажный автобус, перевозивший около 70 детей, есть пострадавшие.
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