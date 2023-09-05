Он убежден, что мягкая реакция членов Альянса - лучший вариант в этой ситуации.

Инциденты с падением российских дронов и ракет на территории стран-членов НАТО не будут рассматриваться, как военная агрессия против них.

Об этом заявил эксперт по международной безопасности Фонда Демократические инициативы им. Илька Кучерива Тарас Жовтенко в эфире телеканала FREEДОМ. По его словам, для "активации" пятой статьи НАТО в нападении на страну-члена должны быть три составляющие:

За нападением должны стоять регулярные вооруженные силы третьей страны. Действия регулярных сил должны быть подчинены стратегическому плану, утвержденному на высшем военном уровне этой страны. Стратегические военные планы тоже должны быть утверждены на самом высшем политическом уровне.

"С этой точки зрения ни один из инцидентов, которые мы видели, в том числе и последний, касательно Румынии, не подпадает даже ни под один из этих трех обязательных компонентов, трех обязательных составляющих для того, чтобы можно было говорить об угрозе системы коллективной безопасности", - объяснил эсксперт.

Он считает, что российским властям было бы выгодно, если бы в НАТО начали говорить о пятой статье, при этом не предпринимая никаких действий.

"Тогда российская пропаганда получает просто идеальную картинку, они могут говорить: "Вот, видите, НАТО не может защитить само себя, потому что вот они говорят о пятой статье, но дальше разговоров у них ничего не выходит. Значит, эта система не работает". То есть для Альянса в этой ситуации, чтобы выбить козыри из рук российской пропаганды, идеальный вариант - максимально мягкая реакция", - подчеркнул Жовтенко.

Падение дронов в Румынии: что известно

Напомним, прошлой ночью РФ атаковала Одесскую область беспилотными летательными аппаратами. Украинские пограничники заявили, что дроны-камикадзе упали и на румынской территории, они зафиксировали две детонации.

В Минобороны Румынии сказали, что "категорически отрицают" эту информацию. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у Украины есть фотодоказательства, поэтому отрицать падение дронов в Румынии не имеет смысла.

В начале августа жители Сеаталхиое заявили, что над их домами пролетели дроны во время атаки на украинский порт Измаил. Тогда Минобороны Румынии также отрицало инцидент.

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