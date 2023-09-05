Инциденты с падением российских дронов и ракет на территории стран-членов НАТО не будут рассматриваться, как военная агрессия против них.
Об этом заявил эксперт по международной безопасности Фонда Демократические инициативы им. Илька Кучерива Тарас Жовтенко в эфире телеканала FREEДОМ. По его словам, для "активации" пятой статьи НАТО в нападении на страну-члена должны быть три составляющие:
- За нападением должны стоять регулярные вооруженные силы третьей страны.
- Действия регулярных сил должны быть подчинены стратегическому плану, утвержденному на высшем военном уровне этой страны.
- Стратегические военные планы тоже должны быть утверждены на самом высшем политическом уровне.
"С этой точки зрения ни один из инцидентов, которые мы видели, в том числе и последний, касательно Румынии, не подпадает даже ни под один из этих трех обязательных компонентов, трех обязательных составляющих для того, чтобы можно было говорить об угрозе системы коллективной безопасности", - объяснил эсксперт.
Он считает, что российским властям было бы выгодно, если бы в НАТО начали говорить о пятой статье, при этом не предпринимая никаких действий.
"Тогда российская пропаганда получает просто идеальную картинку, они могут говорить: "Вот, видите, НАТО не может защитить само себя, потому что вот они говорят о пятой статье, но дальше разговоров у них ничего не выходит. Значит, эта система не работает". То есть для Альянса в этой ситуации, чтобы выбить козыри из рук российской пропаганды, идеальный вариант - максимально мягкая реакция", - подчеркнул Жовтенко.
Падение дронов в Румынии: что известно
Напомним, прошлой ночью РФ атаковала Одесскую область беспилотными летательными аппаратами. Украинские пограничники заявили, что дроны-камикадзе упали и на румынской территории, они зафиксировали две детонации.
В Минобороны Румынии сказали, что "категорически отрицают" эту информацию. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у Украины есть фотодоказательства, поэтому отрицать падение дронов в Румынии не имеет смысла.
В начале августа жители Сеаталхиое заявили, что над их домами пролетели дроны во время атаки на украинский порт Измаил. Тогда Минобороны Румынии также отрицало инцидент.