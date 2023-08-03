Это произошло в день атаки на порт Измаил.

Во время вчерашней атаки РФ на порт Измаил в небе над Румынией заметили российские беспилотные летатальные аппараты.

Об этом заявил мэр коммуны в Тулче Тудор Чернега, пишет издание Digi24. "Несколько местных жителей подтверждают, что беспилотники прошли по прямой линии над их домами в Сеаталхиое. Страх очень велик. Упавших беспилотников не обнаружено. Есть свидетельства некоторых местных жителей, моряков, что в лесу упал беспилотник. Были проведены поиски, но ничего не нашли", - сказал мэр.

В то же время Министерство обороны Румынии отрицает это. "На место происшествия была направлена следственная группа, которая не нашла ничего, что подтверждало бы информацию, появившуюся в публичном пространстве", - заявил представитель правительства.

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В заявлении Минобороны говорится, что беспилотники, использованные Российской Федерацией в незаконных и необоснованных атаках на Украину, никогда не пересекали воздушное пространство Румынии.

Атака на порт в Измаиле: что известно

Как известно, российские захватчики систематически бьют по портовой инфраструктуре Украине. 2 июля они вновь запустили дроны Shahed-136/131 по территории страны.

Утром стало известно, что украинской противовоздушной обороне удалось уничтожить 23 беспилотника, большую часть из них - в Киевской и Одесской областях.

В результате обстрела повреждения получили элеватор, зерновые ангары, резервуары грузового терминала, производственные, складские и административные помещения, а также здание "Морвокзала".

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