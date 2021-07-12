На парламентских выборах в Молдове побеждает партия президента Майи Санду.
Как сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии Молдовы, на данный момент обработано 99,95% протоколов избирательных комиссий - 2 тыс. 149 из 2 тыс. 150.
Так, на досрочных парламентских выборах 11 июля лидирует партия "Действие и солидарность" (PAS), получившая 52,74% поддержки избирателей, - 772 тыс. 315 голосов.
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На втором месте, по данным ЦИК, оказался предвыборный блок Партии социалистов и Партии коммунистов (ПСРМ-ПКРМ), набравший 27,22%, - 398 тыс. 656 голосов.
Третье место досталось партии "Шор", за которую проголосовали 5,75% - 84 тыс. 168 голосов.
Остальные партии не проходят в парламент.
В Молдове на выборах 11 июля проголосовали 1 млн 477 тыс. 574 избирателя — 48,41% от общего числа граждан, имеющих право голоса.
За границей проголосовали более 212 тыс. 145 граждан.
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