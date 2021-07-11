На 101 место в парламенте баллотируются кандидаты от 20 политических партий, 2 избирательных блока и независимый кандидат.

В Молдове в 7 утра открылись избирательные участки, проходят досрочные парламентские выборы.

Как сообщает Point.md, на 101 место в парламенте баллотируются кандидаты от 20 политических партий, 2 избирательных блока и независимый кандидат. Чтобы выборы признали состоявшимися, в них должно участвовать не менее 1/3 от общего числа избирателей.

Всего открылось 2150 избирательных участков. Среди них – 150 за рубежом, еще 41 - для граждан, проживающих на левом берегу Днестра.

Избирательные участки будут открыты до 21:00. Если на участке образовалась очередь, то избирательное бюро может принять решение о продлении периода голосования максимум на два часа.

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Главными соперниками на выборах считаются проевропейская партия «Действие и Солидарность» президента Майи Санду, а также партия социалистов во главе с экс-президентом Игорем Додоном, который ориентируется на Россию.

Презиент Санду назначила досрочные парламентские выборы, поскольку из-за политического кризиса в стране не удалось сформировать новое правительство.

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Автор: Дмитрий Захаров