На днях президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Штаты увеличивают поставки оружия.

В ближайшие дни Соединенные Штаты Америки объявят о новом пакете военной помощи Украине. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби, написал корреспондент Fox News Лукас Томлинсон в соцсети X.

На данный момент неизвестно, какое именно вооружение войдет в пакет, а также конкретная дата, когда о нем объявят.

Помощь Украине от США - что сообщалось

Напомним, 20 екабря Reuters со ссылкой на источники сообщал, что Администрация Байдена в ближайшие дни намерена объявить о новом пакете помощи Украине стоимостью 1,2 миллиарда долларов.

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Отмечалось, что в пакет войдут перехватчики ПВО и артиллерийские боеприпасы. Также указівалось, что данній пакет может стать одним из последних шагов Соединенных Штатов по оказанию прямой военной поддержки Украине.

На днях президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США увеличивают поставки военной помощи:

"Это нужно, чтобы выровнять ситуацию. Я благодарен нашим партнерам. И темп поставок должен стать таким, чтобы сбить темп российских штурмов".

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