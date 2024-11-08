Европейцы не уверены, что могут полагаться на США, как на военного союзника.

Из-за победы Дональда Трампа на выборах Великобритания и Европейский Союз ускорили переговоры о создании оборонного пакта на случай, если США откажутся помогать Украине и защищать Европу от РФ. Об этом пишет Bloomberg.

Так, премьер-министр Великобритании Кейр Стармер и лидеры ЕС использовали саммит в Будапеште в четверг, чтобы активизировать переговоры о том, как можно наладить отношения по вопросам безопасности, сообщили люди, знакомые с этими переговорами. Официальные лица Великобритании изучают, что будет включено в такой пакт, и рассматривают такие шаги, как совместные закупки оружия и больше совместных военных учений и экспедиций.

Хотя общая стоимость помощи Украине от ЕС до сих пор была больше, чем от США, именно Америка предоставляла основные объемы оружия, тогда как Европа была больше сосредоточена на бюджетно-финансовой поддержке. По словам одного европейского дипломата, страны ЕС в значительной степени использовали имеющиеся запасы оружия для отправки в Украину, но Великобритания обеспечена лучше.

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По словам представителя британского правительства, премьер Кир Стармер и польский президент Дональд Туск "обсудили свое желание углубить существующее партнерство в сферах обороны и безопасности, в частности в условиях продолжающейся агрессии России".

Официальные лица Великобритании ожидают, что официальные переговоры об оборонном пакте начнутся в ближайшие месяцы, как только в полномочия вступит новая Европейская комиссия, сфоромована по итогам летних выборов этого года. Дипломаты Великобритании и ЕС считают, что 2025 год является решающим периодом для заключения этих пактов, и предупреждают, что позже будет труднее достичь таких соглашений.

Реакция Европы на победу Трампа

Как писал УНИАН, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который ранее неоднократно хвалил Трампа, уже заявил, что Украина проиграет войну. Он отметил, что Европа не сможет самостоятельно финансировать оборонные потребности Украины, если Трамп остановит поставки американского оружия.

Также мы рассказывали, что победа Трампа вызвала просадку евро по отношению к доллару. Все в ожидании того, что Трамп воплотит в жизнь свое обещание о введении ввозной пошлины на европейские товары.

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