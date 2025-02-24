Президент США Дональд Трамп уже некоторое время продолжает публичную критику украинского лидера Владимира Зеленского. Он обвинил президента Украины в разбазаривании американской помощи и в создании диктатуры. Вместе с тем Трамп снова затронул тему выборов в Украине, поставив их отсутствием во время войны в вину Зеленскому. Вслед за этим вице-президент США Джей Ди Вэнс предостерег украинского президента от "нападок" на Трампа, заявив, что "обливание грязью" приведет только к обратному эффекту.

Но в данном случае я бы не сказал, что Трамп или Вэнс заговорили российскими нарративами, хотя приятного в том, что они сказали, мало. При этом стоит понимать, что вопрос не в Зеленском. Вопрос в том, что речь идет именно о президенте Украины, и, оскорбляя его, оскорбляют Украину. То есть, это точно выглядит не про-украински.

Каковы причины изменения риторики со стороны американцев? Одна из них может быть связана с тем, что Украина быстро не подписала с США соглашение о полезных ископаемых. Трампу была нужна именно быстрая история, чтобы выйти и сказать американцам, мол, я уже договорился - нам вернут деньги, мы не будем просто так их давать. А этого не произошло.

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Во-вторых, не исключаю, что некоторые высказывания и ответы с нашей стороны, были соответствующим образом протрактованы и переданы Трампу в не очень позитивном для нас формате. То есть его, грубо говоря, в некоторой степени накрутили, и он начал использовать такую риторику.

Нельзя исключать, что здесь присутствует и какой-то личностный момент.

Украина для Трампа, в определенной степени - это проблема. Но он не может ее просто отбросить, он это понимает. Учитывая, что он не может давить на страну как таковую, ведь постоянно подчеркивает, что любит украинцев и Украину, Трамп давит на президента - на того, с кем он ведет переговоры.

И третий момент - для Трампа это может быть история о максимальном поднятии ставок и попытке ускорить процесс переговоров. Когда у него не получилось быстро продавить историю "заморозки конфликта" без каких-то там гарантий, ведь Украина выступила против, он начал давить, потому что считает, что это действительно сработает. Что мы вот-вот будем готовы подписать что угодно, что они предложат, даже без гарантий безопасности.

Такое нагнетание - это, собственно, стиль поведения Трампа. С большой вероятностью, через неделю может быть совсем другая ситуация и риторика, его может качнуть в другую сторону. Поэтому пока делать какие-то трагические выводы не стоит.

Конечно, такие заявления со стороны США - неприятно и сложно, однако это не означает, что американцы кардинально изменили отношение к Украине.

Считаю, что в данной ситуации нам нужно озвучить ключевые вещи, которые для нас неизменны, и которых мы будем строго придерживаться независимо от того, какая будет риторика со стороны американского правительства. То есть, речь идет об определенных "красных линиях", которые для нас важны. А также, думаю, нам меньше надо реагировать на ситуативные заявления, а больше говорить о стратегическом видении.

Игорь Рейтерович, кандидат политических наук, политолог