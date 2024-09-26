До сих пор экс-президент США настолько откровенно антиукраинскую позицию не занимал.

Бывший президент США Дональд Трамп начал прежде не виданную кампанию с критикой в адрес президента Украины Владимира Зеленского. Этим он дал самый мощный сигнал за все время, что не будет помогать Украине отбиться от российского нашествия, пишет Politico.

Выступая на предвыборном мероприятии в Северной Каролине, Трамп прямо сказал, что Украине следовало "немного уступить" территории, чтобы успокоить Москву и избежать кровавого конфликта. При этом он упрекнул и непосредственно Владимира Зеленского.

"Мы продолжаем давать миллиарды долларов человеку, который отказывается заключать сделку, Зеленскому", - сказал Трамп в длинной тираде.

Видео дня

Как отмечает Politico, Трамп часто утверждал, что Россия не вторглась бы в Украину, если бы он был президентом, и неоднократно обещал вести переговоры о прекращении конфликта, если он вернется в Белый дом.

Теперь же Трамп угрожает, что в случае своей победы на выборах сократит помощь Киеву. Также он заверил, что не пришлет американских войск "умирать" в Украину.

Трамп раскритиковал Зеленского за нежелание принять ультиматум Путина

Как писал УНИАН, Дональд Трамп начал до сих пор не виданную публичную кампанию откровенной критики президента Украины Владимира Зеленского. Ему поддакивают самые преданные республиканцы. В частности Трамп раскритиковал Зеленского за его отказ при любых условиях "заключать сделку" с Россией и рассказал о якобы полном разрушении Украины, которое уже произошло из-за этого.

Эксперт по международной политике Александр Краев рассказал УНИАН, что за резкими высказываниями Дональда Трампа и других республиканцев стоит его неуверенность в собственной победе. Прошлый опыт показывает, что Трамп начинает критиковать Украину, когда имеет проблемы с рейтингом.

Вас также могут заинтересовать новости: