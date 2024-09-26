Пока Трамп и его напарник Вэнс рассказывают о необходимости уступок России, другие республиканцы настаивают, что Зеленский не имеет права возмущаться из-за таких предложений.

Экс-президент США Дональд Трамп начал доселе невиданную публичную кампанию откровенной критики президента Украины Владимира Зеленского. Ему поддакивают самые преданные республиканцы. Об этом пишет CNN.

Накануне Трамп раскритиковал Зеленского за его отказ на любых условиях "заключать сделку" с Россией и рассказал о якобы полном разрушении Украины, которое уже произошло из-за этого.

"Эти города исчезли, они исчезли, и мы продолжаем давать миллиарды долларов человеку, который отказался идти на сделку, Зеленскому. Не было ни одной сделки, которую он мог бы заключить, которая была бы лучше, чем ситуация, которая есть у вас сейчас. У вас есть страна, которая была уничтожена, ее невозможно восстановить", - несколько сумбурно сказал Трамп на предвыборном митинге в Северной Каролине.

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В своей публичной риторике Трамп активно критикует Джо Байдена и Камалу Харрис за военную помощь Украине и неспособность остановить войну.

"Они просто не знают, что делать. Они заперты в ситуации. Печально, они просто не знают, что делать. Потому что Украины нет, это уже не Украина. Вы никогда не сможете заменить эти города и поселки, и вы никогда не сможете заменить мертвых людей, столько мертвых людей", - сказал Трамп.

Он сказал, что Украина могла бы уступить часть территории россиянам, чтобы предотвратить катастрофу. Трамп утверждал, что Байден должен был организовать такое соглашение. Похожие тезисы озвучивал и напарник Трампа, кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс.

В одном недавнем интервью Зеленский сказал, что Вэнс был "слишком радикальным", предлагая Украине уступить территории в обмен на мир.

"Идея о том, что мир должен закончить эту войну за счет Украины, неприемлема. Это была бы ужасная идея, если бы человек действительно собирался ее реализовать, заставить Украину нести расходы на прекращение войны, отказавшись от своих территорий. ... И это также не обязательно положит конец войне. Это просто лозунги", - сказал Зеленский.

Эти его слова вызвали волну возмущения среди республиканцев. Например, сенатор Джон Корнин, комментируя эти слова Зеленского, сказал CNN, что украинский президент должен "держаться подальше от американской политики".

"Я считаю, что это огромный просчет президента Зеленского. Если он хочет поддержки Украины, он должен держаться подальше от американской политики", - сказал Корнин.

Одновременно республиканцы в Палате представителей Конгресса пытаются расследовать, какие ресурсы налогоплательщиков США пошли на охрану Зеленского во время его поездки в Пенсильванию. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон даже призвал Зеленского уволить посла Украины в США Оксану Маркарову за организацию этой поездки.

Наконец, несмотря на анонсированные Зеленским планы провести встречу с обоими кандидатами в президенты США, Трамп пока избегает этого, чем пользуются демократы.

"Последняя линия [публичных] нападок республиканцев [на Зеленского] свидетельствует о более широких политических разногласиях относительно участия США в российско-украинской войне. (...) Все это является суровым предупреждением для украинского президента, который в значительной степени полагался на американскую поддержку, чтобы отразить вторжение России", - пишет CNN.

Визит Зеленского в США: последние новости

Как писал УНИАН, уже несколько дней Владимир Зеленский находится в США, где проходит сессия Генассамблеи ООН. Там украинский президент провел ряд встреч с мировыми лидерами. Среди них премьер-министр Японии Фумио Кишида, премьер-министр Индии Нарендра Моди, а также с президент Парагвая Сантьяго Пенья.

Выступая в ООН, Зеленский предупредил, что желание некоторых получить Нобелевскую премию за замораживание войны не остановит страдания украинцев. Президент Украины перечислил первоочередные необходимые шаги, которые надо выполнить в соответствии с Формулой мира Украины.

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