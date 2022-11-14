Дипломаты весь день искали формулировки, чтобы провести границу между признанием обеспокоенности РФ и требованием уступок от нее

Дипломаты стран "Большой двадцатки" согласовали итоговое коммюнике. Камнем преткновения стали разногласий относительно критики Российской Федерации из-за войны в Украине.

По данным Bloomberg, согласованный проект документа отмечает разногласия в том, что Россия не признает войну в Украине. При этом некоторые представители внешнеполитических ведомств предлагали ссылаться "на войну в Украине", а не "на войну России в Украине".

Кроме того, дипломаты согласовали формулировки, осуждающие угрозы применения ядерного оружия. Также шла речь о запрете на использование этого оружия.

Видео дня

Кроме украинского вопроса на саммите планируют обсудить вопросы здравоохранения и изменений климата.

Саммит G-20 на Бали - что известно

Саммит "Большой двадцатки" стартует уже завтра, 15 ноября на острове Бали. Во встрече лидеров примут участи также представители ОАЭ и Украины.

В свою очередь президент Индонезии Джоко Видодо лично пригласил на саммит президента Украины Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина. Долгое время Москва держала интригу относительно участия в саммите президента РФ.

10 ноября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путина на саммите не будет, а вместо него на Бали прибудет министр иностранных дел Сергей Лавров.

В свою очередь пресс-секретарь президента Украины отметил, что Зеленский примет участие в саммите G-20, но,с корее всего, в онлайн-формате.

Вас также могут заинтересовать новости: