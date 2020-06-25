Гонял под 300 киллометров в час: известный российский мотоблогер разбился насмерть
Известный российский мотоблогер Александр Diablo R1 погиб на трассе Р-22 «Каспий», по дороге из Тамбова в Волгоград.
Об этом в Instagram сообщил YouTube-блогер pilot.zx6r.
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По его словам, при обгоне автомобиля блогер на мотоцикле Suzuki врезался во встречно фуру марки DAF XF, которой управлял 32-летний мужчина. Блогер скончался на месте до приезда скорой помощи.
«О манере его езды мы разговаривали не раз, но он не слушал. А везение рано или поздно заканчивается», - написал знакомый погибшего.
31-летний Александр Diablo R1 делал обзоры на мотоциклы, на которых ездил на высокой скорости и выполнял опасные маневры. У его канала на YouTube было под 200 тысяч подписчиков.
Как сообщал УНИАН, в России насмерть разбился в ДТП известный 33-летний мотоблогер Артем Болдырев "Болт".
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