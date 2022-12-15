Между лидерами ЕС есть разногласия относительно ограничений, касающихся российских удобрений.

На последнем саммите ЕС в этом году лидеры не смогли договориться о девятом пакете санкций против России из-за споров по поводу ограничений в отношении российских удобрений.

Страны приблизились к соглашению во время переговоров, но у Польши и некоторых других стран все еще были возражения относительно проекта решения, сообщает Reuters со ссылкой на европейского дипломата.

Между лидерами ЕС есть разногласия относительно того, стоит ли облегчить экспорт российских удобрений через европейские порты даже в случаях, если компании-производители удобрений принадлежат олигархам из черного списка.

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Некоторые считают, что ограничения создают угрозу для продовольственной безопасности. Другие, в частности, Польша и Балтийские страны, убеждены, что смягчение ограничений в отношении российских удобрений подсанкционные олигархи будут использовать для уклонения от санкций.

Также есть те, кто добивается того, чтобы Всемирная продовольственная программа была вовлечена в получение разрешений на экспорт удобрений в страны, которые в этом нуждаются. Новый проект решения касательно санкций, как ожидается, будет представлен для обсуждения в четверг вечером.

Девятый пакет санкций ЕС против России – что стоит знать

24 ноября председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский Союз работает над введением девятого пакета санкций против России. По ее словам, ЕС собирается ударить по России "там, где ей больно", чтобы уменьшить ее способность вести войну против Украины.

По словам главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, в целом планировалось введение санкций в отношении 200 физических и юридических лиц. Споров относительно индивидуальных санкций не было. По словам Борреля, в списке те, кто причастен к похищению украинского зерна и депортации украинских граждан, и особенно детей.

Также, по информации СМИ, ЕС, в частности, планировал ввести ограничения в отношении российских производителей беспилотных летательных аппаратов и рассматривает ограничения на другие технологии и компоненты, которые используются Москвой в военных целях.

Кроме этого, обсуждали меры, направленные на дополнительные услуги, инвестиции и медиа-финансовый сектор России. Сообщалось, что Польша и страны Балтии активно настаивают на включении санкций против российских СМИ в будущий пакет.

12 декабря стало известно, что главы внешнеполитических ведомств стран-членов Европейского Союза не смогли окончательно одобрить девятый пакет санкций против Российской Федерации. Сегодня, 15 декабря, санкционный пакет обсуждают на саммите лидеров стран ЕС в Брюсселе.

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