В парламенте выступил многолетний председатель Меджлиса Мустафа Джемилев.

В пятницу Сейм (Нижняя палата парламента Польши) принял постановление о почтении памяти жертв геноцида крымских татар. Об этом сообщает Polska Agencja Prasowa.

"Акты геноцида и преследования крымских татар наполняют нас особой болью. Обращаем внимание на неоценимый вклад татар в историю и национальное наследие Польши", - цитирует издание заявление депутатов.

В проекте постановления напоминается, что утром, 18 мая 1944 года, власти Союза Советских Социалистических Республик начали депортацию крымских татар с Крымского полуострова.

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"В течение трех дней почти 200 000 мужчин, женщин и детей были загнаны в вагоны для скота и депортированы в Среднюю Азию и Сибирь в нечеловеческих условиях. 8 000 человек не пережили депортацию, а еще 45 000 умерли по прибытии... После депортации советская власть систематически уничтожала татарское наследие Крыма, только в конце 1980-х годов жители смогли вернуться на украденные русскими земли", - говорится в тексте постановления.

Polska Agencja Prasowa пишет, что в 2014 году, через 70 лет после этого преступления, Российская Федерация незаконно аннексировала Автономную Республику Крым и город Севастополь, которые входят в состав Украины, а затем начала системное преследование крымских татар, проживающих на полуострове.

"В 2016 году Россия запретила деятельность Меджлиса, парламента крымских татар по лживым обвинениям. Десятки татарских активистов, в том числе многолетний председатель Меджлиса Мустафа Джемилев, снова были изгнаны со своей земли...", - отмечается в проекте.

На пресс-конференции в Сейме уполномоченный по восстановлению Украины в польском правительстве Павел Коваль подчеркнул, что проект резолюции создан, чтобы почтить память о депортации крымских татар и говорить о "геноциде, совершенном советской Россией против татарского народа".

"Во-вторых, мы считаем необходимым еще раз осудить аннексию и силовой захват украинских территорий Россией в 2014 году, а также осуждаем исключительно жестокую, неспровоцированную агрессию России в 2022 году против Украины (...) Мы хотим продемонстрировать солидарность польского парламента с татарским народом, с которым нас связывают многовековые связи", - сказал Коваль.

На конференции также выступил многолетний председатель Меджлиса крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, который подчеркнул, что исполняется 80 лет великого преступления, совершенного против татарского народа.

"Это было не первое преступление России против крымских татар, первое произошло во время оккупации Крыма в 19 веке", - отметил Джемилев.

Он добавил, что дальнейшие преступления были направлены на полное уничтожение татарской нации, уничтожены все следы татар, уничтожены книги, изменены названия городов. Он также выразил благодарность за то, что польский парламент в своей резолюции поднимает вопрос геноцида против татар.

"Мы благодарны Польше и полякам за то, что они приняли в своих домах миллионы украинцев, которые были вынуждены покинуть свои дома в результате бомбардировок и нападений России (...). Поляки и польские организации поддержали крымских татар после восстановления независимости Украины. Так делали до сих пор, также после начала полномасштабной войны", - подчеркнул он, имея в виду российскую агрессию против Украины.

Участие крымских татар в войне с РФ

Напомним, в мае 2024 года лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев рассказал, что все крымские татары, которые после захвата полуострова перешли на территорию, которая подконтрольна Украине, подлежат призыву как граждане государства. Поэтому они призваны по месту жительства.

Кроме того, по его словам, есть два военных подразделения - крымскотатарская добровольческая диверсионно-разведывательная группа при ГУР Минобороны Украины и добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана, который возглавляет Ленур Ислямов. Всего где-то около двух тысяч крымских татар служат в Силах обороны.

Относительно крымских татар, которые поддержали оккупацию и пошли воевать против Украины, Джемилев заверил, что по сравнению с не татарским населением Крыма, их не много. По его словам, такой вывод он сделал, анализируя показатели соответствующих потерь.

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