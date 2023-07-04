Украинская сторона заявила грузинскому послу, что такое отношение к Саакашвили неприемлемо, и грузинские власти должны прекратить издевательство над гражданином Украины.

Послу Грузии в Украине Георгию Закарашвили было предложено вернуться в Тбилиси для проведения консультаций для поиска путей решения сложившейся ситуации с Михеилом Саакашвили.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины. "Во исполнение поручения президента Украины 4 июля в МИД Украины был вызван посол Грузии в Украине Георгий Закарашвили, которому был выражен решительный протест в связи с существенным ухудшением состояния заключенного в Грузии гражданина Украины Михеила Саакашвили", - говорится в сообщении.

Отмечается, что грузинскому дипломату было заявлено, что такое отношение к Саакашвили является абсолютно неприемлемым, и грузинские власти должны прекратить издевательства над гражданином Украины.

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"В связи с этим послу Грузии в Украине Георгию Закарашвили было предложено вернуться в Тбилиси для проведения консультаций для поиска путей решения сложившейся ситуации. Украинская сторона подчеркнула готовность безотлагательно обсудить вопрос перевозки Михеила Саакашвили в Украину для лечения и ухода", - отметили в МИД.

Ситуация вокруг Саакашвили

Во время заседания Тбилисского городского суда 3 июля по делу о разгоне митинга в 2007 году Саакашвили напугал состоянием своего тела.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил МИД вызвать посла Грузии, выразить ему протест и призвать его в течение 48 часов поехать в Тбилиси для консультаций из-за ситуации с Саакашвили.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в ответ на поручение Зеленского заявил, что из-за ситуацию с Саакашвили с послом Грузии будет проведен жесткий разговор, он поедет в Тбилиси.

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