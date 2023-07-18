Он говорит, что предупреждал Запад, однако от него отмахивались.

Третий президент Грузии Михеил Саакашвили заявил, что Путин планировал вторжение в Украину еще в 2004 году. Он написал открытое письмо, которое опубликовала The Times.

Саакашвили пишет, что президент Российской Федерации рассказал о своих территориальных амбициях еще во время их первой встречи в Кремле. "Все, что он делает сейчас, он более или менее ясно сказал мне во время нашей первой встречи", - написал политик.

После этого Саакашвили приехал в Германию, где рассказал канцлеру Герхарду Шредеру, однако тот "сразу же донес Путину" на него.

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По словам экс-президента, он предупреждал западных политиков об опасности со стороны РФ и после нападения на Грузию, однако те реагировали. "Когда я предупреждал Запад о Путине, меня игнорировали как неустойчивого, озлобленного сумасшедшего", - добавил он.

Состояние Саакашвили

В начале июля Саакашвили во время заседания суда показал, как критически похудел за время заключения. Его адвокаты заявляли, что он нуждается в срочном лечении.

Саакашвили является гражданином Украины, поэтому Киев неоднократно призывал экстрадировать его для реабилитации. Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия руками грузинских властей убивает Михаила Саакашвили.

14 июля Верховная Рада Украины призвала президента Грузии Саломе Зурабишвили помиловать Саакашавили.

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