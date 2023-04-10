Запись инцидента распространилась в интернете и вызвала массовую критику.

Далай-лама принес официальные извинения индийскому мальчику и его семье за свое поведение, когда он поцеловал мальчика в губы и предложил ему "пососать язык".

Как пишет Sky News, инцидент произошел в феврале на церемонии, посвященной окончанию обучения группы детей по программе одного из индийских благотворительных фондов.

На мероприятии мальчик спросил духовного лидера, можно ли его обнять, после чего Далай-лама попросил ребёнка поцеловать его в щеку и поцеловал его в губы. Затем Далай-лама попросил ребенка "пососать его язык".

Запись инцидента распространилась в интернете и вызвала массовую критику. Многие назвали действия Далай-ламы абьюзом.

В заявлении представителей Далай-ламы подчеркивается, что он приносит извинения мальчику, его семье, а также людям по всему миру "за ущерб, который могли нанести его слова".

"Его Святейшество хочет извиниться перед мальчиком и его семьёй, а также перед его многочисленными друзьями по всему миру, за боль, которую могли причинить его слова. Его Святейшество часто невинно и игриво дразнит людей, которых встречает, даже на публике и перед камерами. Он сожалеет об этом инциденте", - говорится в заявлении офиса 87-летнего духовного лидера.

Спорные высказывания Далай-ламы

Глава тибетских буддистов лауреат Нобелевской премии мира Далай-лама XIV Тензин Гьямцхо заявил, что намерен изменить многовековой порядок поиска преемника.

Далай-лама считает, что действия Владимира Ленина в условиях военного времени "тоже можно понять", но он извратил первоначальную идею Маркса, поставив политические интересы выше заботы о людях.

Далай-лама XIV заявил, что начинает щекотать полицейских, когда они не улыбаются.