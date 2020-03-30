Далай-лама обратился к миру из-за пандемии коронавируса

Он попросил делать все возможное, чтобы помогать «уязвимым слоям населения», а также выразил особую признательность всем медицинским работникам.

Далай-лама обратился к людям со специальным посланием на фоне распространения по миру коронавируса COVID-19. Духовный лидер буддизма назвал болезни «одним из источников разрушения миров» и призвал проявлять решительность и использовать для борьбы с вирусом технологии.

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Далай-лама одобрил «слаженные действия» многих стран, пытающихся ограничить масштабы пандемии COVID-19. В частности, он оценил инициативу стран Ассоциации регионального сотрудничества Южной Азии по созданию фонда чрезвычайной помощи. Далай-лама также назвал карантины, введенные по всему миру, необходимыми, но признал, что из-за этих ограничений многие люди «претерпевают огромные трудности, лишившись средств к существованию». Он попросил делать все возможное, чтобы помогать «уязвимым слоям населения», а также выразил особую признательность всем медицинским работникам.

«Сегодня из-за вспышки пандемии коронавируса мы живем в чрезвычайно тяжелое время… Какой бы сложной ни была ситуация, мы должны применять технологии и присущую человеку изобретательность, чтобы с решительностью и мужеством преодолевать выпадающие на нашу долю трудности», - говорится в послании далай-ламы, передает «РИА Новости».

Сам далай-лама находится на карантине в своей резиденции в Дхарамсале на севере Индии. Ранее он объявил, что отложит церемонию посвящения новых монахов и не будет выполнять публичные обязанности до тех пор, пока ситуация с COVID-19 не стабилизируется.